Inter, il messaggio di capitan Icardi a Nainggolan è chiarissimo!

Icardi saluta il nuovo acquisto

L’arrivo di Radja Nainggolan ha portato un grandissimo entusiasmo nell’ambiente dell’Inter. I tifosi lo hanno accolto, fin da domenica sera al suo arrivo a Milano, come pochi altri giocatori negli ultimi anni. La società ha diffuso un video del Ninja che, in pochissimi minuti, è diventato virale su internet. Il belga ha rilasciato già parole molto chiare: “Sono carico per questa nuova avventura. Ho avuto un’accoglienza incredibile dal popolo interista”. Martedì pomeriggio, intorno alle 17.20, è arrivato anche il messaggio, affidato ai social, da parte di Mauro Icardi.

Le parole del capitano

L’argentino ha pubblicato una foto dove Nainggolan sta per calciare e lui prova a contrastarlo. Il messaggio è breve, ma chiarissimo: “Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro… Da oggi lotteremo insieme”. Insomma: c’è la “benedizione” di Icardi: com’è giusto che sia da parte del capitano. Perché l’arrivo di Nainggolan, come dicevamo all’inizio, ha davvero portato una ventata d’entusiasmo che non si verificava da tantissimo tempo. D’altronde, quella che inizierà il prossimo 9 luglio, sarà una stagione importantissima per la società. Dopo tanti anni c’è stato finalmente il ritorno in Champions League e, data la campagna acquisti, bisognerà alzare l’asticella anche in campionato.

Il calciomercato

Ora non resta che attendere, dunque, le prossime mosse del direttore sportivo Piero Ausilio. Il mercato dei nerazzurri non è finito. Anzi. Non è da escludere che, prima dell’inizio del ritiro, vengano realizzati nuovi colpi.