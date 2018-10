Mercato: Vidal fischiato dai tifosi blaugrana, l’Inter ci pensa

Mercato: i tifosi del Barcellona scaricano Vidal, l’Inter pronta a risollevare l’ex bianconero

Durante la gara Barcellona-Inter, vinta dai blaugrana per 2-0 Vidal è stato sommerso di fischi dai propri tifosi. Entrato al posto di Arthur, l’ex centrocampista della Juventus non ha avuto una bella accoglienza dai propri tifosi e non ha certo gradito. Questo potrebbe spingerlo a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato.

Il suo rendimento, causa anche l’infortunio, è stato caratterizzato da alti e bassi ben lontano dalle prestazioni con la Juventus. L’Inter era vicinissimo al giocatore la scorsa estate ma l’entrata in scena del Barcellona ha sbaragliato le carte. Ora la dirigenza nerazzurra è vigile alla situazione del centrocampista che non riesce a trovare la condizione e l’approccio migliore nel Barcellona. Spalletti gradirebbe non poco l’arrivo dell’ex bianconero nonostante abbia piena fiducia nei giocatori in rosa. Se dovesse sfumare ancora Modric, si potrebbe provare ad arrivare al centrocampista blaugrana.