Mercato? Suning ha una strategia chiara, da Steven Zhang solo conferme

L’Inter si rafforzerà ancora, Suning vuole portarla al vertice

La strategia di Suning, confermata anche da Steven Zhang nel giorno della sua ufficialità come presidente dell’Inter, è chiara. Non solo extracampo, porgetti commerciali per portare i nerazzurri sul piano delle grandi potenze europee, ma anche rafforzamento di società e soprattutto squadra.

Il più giovane presidente della storia interista, nel corso della sua conferenza, ha parlato anche delle prossime mosse dell’Inter, a livello manageriale e sportivo. Ai nerazzurri, negli ultimi giorni sono stati accostati nuovamente profili di alto livello, da Modric a Marotta. Gente di primo livello. Queste le parole più significative del suo intervento:

“Esauriti i discorsi extra­campo, resta la componente prettamente sportiva: il mercato, gli acquisti, i giocatori che poi dovranno portare un club solido a primeggiare davvero. Negli ultimi tempi sono stati accostati all’Inter tanti fra i migliori giocatori, allenatori, dirigenti. Sono felice, significa che la gente ha capito la potenza del club e vuole lavorare con noi. Non voglio parlare di nomi per il futuro, di sogni: posso solo dire che farò tutto il necessario per rendere questo club più forte. Anche su Marotta parole chiare: “La realtà è che non ho mai iniziato negoziazioni o chiuso accordi con lui. Vorrei tutti i migliori, giocatori o dirigenti, ma in questo momento nulla di ciò è vero. Ma ribadisco: coglierò ogni possibilità per migliorare il club“.