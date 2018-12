(Mercato Inter) Spalletti deciso

(Mercato Inter) Nel dopo partita di Verona non poteva mancare qualche domanda dei cronisti a Spalletti in tema di mercato. Soprattutto alla luce del risultato odierno che vede l’Inter perdere la scia anche del Napoli, prossimo avversario dei nerazzurri a San Siro. I partenopei sono ora a più 8 e continuano a fare quello che all’Inter non riesce proprio: non perdere punti con squadre di seconda fascia.

Proprio per questo si immaginava che Spalletti potesse avanzare richieste alla società in fatti di mercato già dalla finestra invernale di gennaio. Invece l’allenatore toscano ai microfono di Sky è stato lapidario: “Abbiamo una squadra buona, gli avanzi degli altri poi non arrivano a migliorarla”.

Fonte Sky Sport