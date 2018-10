Mercato Psg, il colpo sarebbe una vera e propria follia

Il Psg sull’esterno

Il Psg è sempre molto vigile sul mercato ed in molte occasioni ha speso cifre folli per grandi nomi ma in totale declino. L’ultima follia della società araba, secondo The Sun, è Alexis Sanchez. Il cileno è ormai finito nel dimenticatoio di Mourinho, che gli preferisce Anthony Martial. I rapporti tra l’ex Udinese e lo Special One sono tutt’altro che pacifici. I numeri confermano il momento no dell’esterno che nelle ultime 3 partite di campionato, ha giocato solo 28 minuti.

Il Psg vorrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione ma preoccupa l’oneroso stipendio che il calciatore percepisce ( £ 505.000 a settimana). I Red Devils lo acquistarono per ben 35 milioni di Euro dall’Arsenal ma, il club parigino, vorrebbe a tutti i costi Sanchez in caso di una possibile partenza di uno tra Mbappè e Neymar.

La trattativa desta un profondo scetticismo, considerato il fatto che i tanti milioni spesi dal Al Khelaifi non hanno portato ancora alcun successo in campo internazionale.