Mercato Napoli, Koulibaly vale una barca di soldi: ecco quanto

Mercato Napoli Koulibaly. Uno dei punti fermi del Napoli, è il difensore Kalidou Koulibaly, che grazie alle sue straordinarie prestazioni viene considerato come uno dei migliori nel suo ruolo. In Italia o in Europa, il centrale senegalese, ha sempre risposto presente, anticipando sempre gli attaccanti avversari.

Il no di De Laurentiis al Chelsea di Conte

Ecco, perché, inevitabilmente, come già accaduto in passato, tornano di moda le voci riguardanti il suo futuro. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, infatti, ha rivelato di aver rifiutato un’ offerta di 100 milioni da parte del Chelsea di Antonio Conte.

L’indiscrezione del Corriere dello Sport

Mercato Napoli Koulibaly. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, il numero dei partenopei, avrebbe rifiutato un’offerta da 103 milioni recapitagli dal Manchester United. Anche perché il potere contrattuale è nelle mani del club: la decisione di non inserire una clausola rescissoria in occasione del rinnovo (al 2023) equivale a una cassaforte. In una stagione in cui Ancelotti applica alla composizione delle formazioni – si legge sul quotidiano romano, – l’unico ad esserne scampato è lui. Koulibaly, infatti, ha collezionato 18 presenze in altrettante partite dall’inizio alla fine. In Europa, soltanto il difensore della Lazio, Acerbi, può vantare il medesimo primato. E d’accordo, anche il suo collega di Nazionale senegalese Salif Sané, che ha giocato 18 partite dal primo all’ultimo minuto con lo Schalke 04, però su 19: mercoledì in Champions con il Porto, infatti, è rimasto in panchina”.

