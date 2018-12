Mercato, Marotta svela la strategia dell’Inter

Mercato. Prima dell’inizio di ogni partita dell’Inter, a parlare con i giornalisti, era il direttore sportivo Piero Ausilio. Ora, invece, a sostituirlo c’è il neo amministratore delegato Beppe Marotta, che insieme alla società sta preparando il prossimo mercato di gennaio.

Le parole riportate dal Corriere dello Sport

Mercato. Ecco le dichiarazioni riportato dal quotidiano romano: “Il mercato di gennaio offre poche possibilità per migliorare una rosa importante come la nostra – ha detto il dirigente lombardo – e ritengo che non ci saranno colpi a sensazione, ma a luglio certamente cercheremo di prendere giocatori che ci facciano fare il salto di qualità. Sono questi i propositi della proprietà. Il livello qualitativo e di esperienza del gruppo deve aumentare”. La strategia, dunque, sembra essere quella ipotizzata dagli addetti ai lavori, che l’hanno ripetuta in diverse circostanze. Ora però bisogna risolvere la difficile questione legata al rinnovo di Icardi, anche perché Wanda Nara su Instagram continua a pubblicare foto con i colori bianconeri (quelli della Juve) dominanti.

