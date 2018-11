Mercato: l’Inter sonda nuove piste, nel mirino un centrocampista

Il mercato non si ferma mai, e quello neroazzurro continua a sondare il terreno alla ricerca di nuovi acquisti. Secondo indiscrezioni, l’Inter starebbe sondando il terreno di una pista che porta a Rodrigo de Paul, centrocampista argentino, oggi numero 10 dell’Udinese. Il giovane, che agli esordi in Italia sembrava mancare di continuità, oggi avrebbe trovato anche quella: 5 gol e 3 assist nelle prime 12 giornate.

Giocatore dal talento innegabile, De Paul aveva manifestato problemi con la sua continuità già all’arrivo in Europa. Già nel 2012 infatti era approdato al Racing per due stagioni, per poi provare dal 2014 al Valencia prima di rientrare in Argentina.Nel 2016 arriva infine ad Udine per due stagioni non decisive. Ora invece ha già fatto record, e breccia nella società neroazzurra, con la quale potrebbe già esserci un accordo.

Marcelo Pagliaccio:” Rodrigo De Paul è da Inter”

Intervistato ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, Marcelo Pagliaccio, giornalista del portale argentino Olè, ha cosi espresso la sua opinione nei confronti del centrocampista: “Rodrigo è un giocatore verticale, di quelli che non si prendono mai una pausa. E’ ideale per una squadra che gioca all’attacco, lo dimostrano anche i suoi inizi al Racing. All’Udinese si è ambientato bene, ha finito la scorsa stagione alla grande e quest’anno sta facendo anche meglio. Lui e Lautaro all’inter possono arrivare lontano”.