Mercato: l’Inter cerca sempre un regista. Idea Fabregas a gennaio

I nerazzurri non si arrendono alla ricerca di un regista: Fabregas è il nome nuovo

Non solo Toloi, Barrow e Piatek. L’Inter non ha messo gli occhi solo sui gioilli dell’Atalanta e del Genoa ma pensa sempre a un regista. Per i primi due i nerazzurri non hanno fretta, così come per il giovane attaccante del Genoa. La volontà è quella di monitorarli e magari opzionarli già nel mercato invernale di gennaio.

Per quanto riguarda il regista c’è maggiore necessità di lavorarci e chiudere già a fine anno. Sfumato Modric ad agosto, con tanto di accuse tra Real Madrid e Inter, non è da escludere che a gennaio torni di moda il nome del croato. Nel frattempo, però, la dirigenza nerazzurra potrebbe sondare anche Fabregas, da sempre nei pensieri della società. “Difficile trovarne, chi li ha se li tiene” ha così commentato Piero Ausilio a La Gazzetta dello Sport in merito alla questione regista.

Il centrocampista del Chelsea non rientra nel progetto del nuovo allenatore Maurizio Sarri e a fine anno è in scadenza di contratto. Difficilmente si arriverà al rinnovo con il club inglese ed è proprio qui che l’Inter potrebbe inserirsi e strappare il centrocampista alla concorrenza. Fabregas, inoltre, ha espresso spesso parole favorevoli a un suo possibile trasferimento in quel di Milano.