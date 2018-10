Mercato, l’entourage di Candreva smentisce Tuttosport: non lascerà l’Inter

L’ex Lazio non lascerà i nerazzurri a gennaio. Voci infondate quelle che lo vedono vicino al Torino.

Candreva-Torino è un matrimonio che non si farà, almeno da qui a al termine della prossima stagione. Insistenti sono le voci che vorrebbe l’ex Lazio in procinto di cedere alle lusinghe del club di Cairo e Mazzarri. Il quotidiano Tuttosport ha parla di un possibile prestito già a gennaio con i nerazzurri che ne approfitterebbero per intavolare altre trattative come per Belotti e Meitè. Uno scenario che sa di fantascienza per l’entourage di Antonio Candreva, che raggiunto dalla redazione di Interdipendenza.net ha rassicurato tutti.

Capitanato dal procuratore Federico Pastorello, l’entourage di Candreva ha smentito Tuttosport e tutte le voci di un addio del giocatore nerazzurro alla corte di Mazzarri. Nonostante Cairo vorrebbe portarlo al Torino non ci sono i presupposti per poter intavolare una trattativa. L’Inter non vuole cedere Candreva dal momento in cui Spalletti ha piena fiducia in lui soprattutto visto il doppio impegno dei suoi tra campionato e Champions League. Fino a giugno è certa la permanenza di Candreva in nerazzurro.