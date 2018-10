Mercato: La Fiorentina prepara l’assalto a un centrocampista nerazzurro

Mercato: Gagliardini piace alla Fiorentina ed é pronta l’offerta giá per gennaio

La pausa per le Nazionali é anche l’occasione per i vari club di valutare nuovi innesti in vista del mercato di gennaio. Molti cercheranno di rafforzare le proprie rose con qualche innesto. In casa Inter per Spalletti ci sono vari nodi da sciogliere. Il Torino ha messo gli occhi su Candreva ma quest’ultimo non lascerà i nerazzurri almeno fino al termine della stagione. Se l’ex Lazio é certo di rimanere, nelle ultime ore sembra che la Fiorentina abbia messo gli occhi su Gagliardini.

Il centrocampista nerazzurro é in un periodo non facile. Spalletti non lo ha inserito nell lista Championsn non per demerito e in campionato non sta brillando come ci ha abituato da quando é stato prelevato dall’Atalanta. Anche in Nazionale Mancini continua a preferirgli altri giocatori. Contro l’Ucraina,infatti,non é stato schierato.

Proprio per questo la Fiorentina potrebbe avanzare una proposta di prestito per Gagliardini. Non facile visto il valore del centrocampista e la stima di Spalletti che spera in un suo pieno recupero. Non bisogna comunque sottovalutare che l’Inter ha come obiettivo Chiesa e questo potrebbe rappresentare uno scenario interessante per entrambe le società.