Mercato Juventus: James Rodriguez nel mirino. Vale 42 milioni

Mercato Juventus: James Rodriguez. Nonostante lo strepitoso inizio in Serie A, la Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo acquisto per rafforzare la sua rosa. Si spiega in tal senso l’indiscrezione del portale “Football Italia”, secondo la quale i bianconeri potrebbero prelevare James Rodriguez per una cifra pari a 42 milioni di euro.

I fattori che potrebbero favorire la Juventus

Mercato Juventus: James Rodriguez. Il ventisettenne colombiano è stato ceduto al club tedesco con la formula del prestito biennale a 13 milioni di euro, ma potrebbe rientrare al Real Madrid. Gli spagnoli dovrebbero riscattarlo per 42 milioni di euro. L’intenzione del Bayern Monaco è quella di realizzare questa ipotesi per cederlo successivamente alla cifra stabilita. La Juventus, dunque, monitora la situazione e potrebbe inserirsi.

