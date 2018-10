Mercato Inter, Zhang ha scelto il regalo per Spalletti: i dettagli

L’Inter segue il talento che ha stupito tutti

L‘Inter ha davvero sorpreso tutti in Champions League, conquistando sei punti in due partite. Bottino pieno ma sopratutto società soddisfatta. Per questo motivo, se i nerazzurri dovessero procedere il proprio cammino in Coppa, il presidente asiatico ha già individuato il il calciatore da regalare a Luciano Spalletti.

Si tratta di Hirving Lozano, esterno del Psv, che ha incantato mezza Europa con la sua velocità. Anche nel match contro i nerazzurri ha creato non pochi problemi a Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah. Il classe ’95 è valutato ben 25 milioni dal club olandese che non vorrebbe lasciarlo partire a stagione in corso. L’Inter potrebbe puntare proprio sul passaggio del turno in Europa per convincere società e calciatore.

Con la nuova formula europea, i calciator, arrivati nel mercato di gennaio, potranno giocare con il nuovo club di appartenenza anche se hanno collezionato delle presenze con la squadra precedente. Un motivo in più per centrare il passaggio agli ottavi e strappare il velocista sudamericano. Sul calciatore è forte anche il pressing del Tottenham, concorrente nello stesso gruppo Champions.