Mercato Inter, Wanda Nara, nuovo tweet: presto novità sul rinnovo di Icardi?

Mercato Inter. I social hanno cambiato le nostre abitudini e quelle dei calciatori. Nessuno, però, li usa come Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell’Inter, Mauro Icardi, che attraverso i propri profili, fornisce aggiornamenti in tempo reale sul mercato. In passato, infatti, quando il numero 9, stava trattando con il Napoli, pubblicava tweet dicendo che stava lavorando nel suo ufficio o annunciava il suo incontro con il presidente De Laurentiis.

L’interessamento del Real Madrid

Nei giorni scorsi sono tornate di moda le voci su un possibile interessamento del Real Madrid, alle quali non sono seguite ulteriori sviluppi. L’intenzione della società è quella di blindarlo e l’attaccante argentino ha dichiarato più volte il suo amore per il club milanese.

Il tweet di Wanda Nara

L’obiettivo potrebbe essere confermato attraverso l’ultimo tweet, pubblicato nella notte, da Wanda Nara, che ha riportato d’attualità il tema riguardante il futuro del suo assistito: “Sono lo 00.30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo”, ha scritto sul suo profilo la showgirl argentina, lasciando così intendere che potrebbero esserci sviluppi a breve su un tema che evidentemente sta molto a cuore dei tifosi nerazzurri. La sfida è stata lanciata, ma solo il tempo potrà dirci se si tratta di una provocazione o della realtà.

