Mercato Inter: Un indizio chiarissimo svela il jolly di Ausilio (TS)

(Mercato Inter) Per l’esterno Ausilio ha un piano B

(Mercato Inter) Piero Ausilio ormai ha una certa dimestichezza con i parametri zero, come dimostrato dagli acquisti di Asamoah e De Vrij. Secondo Tuttosport il DS nerazzurro avrebbe già imbastito una nuova operazione in questa direzione. La specialità della casa di quest’anno potrebbe essere rappresentata dall’alternativa a Martial se l’approccio con lo United non andasse in porto.

Il piano B del mercato nerazzurro sarebbe Salvio,”l’esterno destro argentino in forza al Benfica e in scadenza di contratto nel prossimo giugno.” Il nazionale del CT Scaloni (13 presenze nella Seleccion) si è già messo in mostra nel campionato portoghese con gol e assist già in questa prima fase di stagione. Il classe 90 dal prossimo febbraio potrebbe dunque trovarsi nella condizione di essere libero di decidere del proprio destino.

Oggi Tuttosport ha svelato una indiscrezione importante: “la “story” pubblicata sul proprio profilo Instagram dal procuratore del calciatore, Augustin Jimenez, che, dopo essersi ripreso in buona compagnia a spasso per Milano, ha postato una foto della sede nerazzurra. Non ci è dato sapere se la porta, immortalata nella storia dell’agente, sia stata varcata o meno. Quel che è certo è che più di qualcosa sta bollendo in pentola.”

Fonte Tuttosport