Mercato Inter, un difensore é pronto a lasciare i nerazzurri

Mercato Inter: Miranda potrebbe lasciare i nerazzurri a giugno, destinazione Brasile

Archiviata la vittoria in Champions contro il PSV, per l’Inter é tempo di pensare giá alla prossima sfida di campionato. Domenica i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro la Spal, un’ occasione importante per recuperare terreno dalla capolista Juventus. A tener banco in casa Inter c’é anche il mercato. Oltre alle sirene spagnole per Skriniak per via dell’interesse del Barcellona, anche Miranda non é sicuro di una futura permanenza agli ordini di Spalletti.

Al difensore nerazzurro, infatti, é intervenuto a Esporre Interativo dove ha parlato del suo possibile ritorno in Brasile: “Qualche volta seguo il campionato brasiliano, sono molto felice che il San Paolo stia lottando per il titolo perché ho molti amici lì. Spero che possano vincere, stanno lavorando duramente. Se dovessi tornare in Brasile, il San Paolo sarà sempre la mia prima scelta”. Il contratto di Miranda scadrá il prossimo giugno e tutto fa pensare a un suo possibile addio visto anche il rendimento al di sotto delle aspettative.