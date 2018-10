Mercato Inter: un boato dalla Spagna, l’Inter ha già contattato il Barcellona

Mercato Inter: in Spagna sono certi, l’Inter su Malcom

(Mercato Inter) Il sito del Mundo Deportivo affronta oggi la situazione dei due casi spinosi che stanno turbando i sonni dei blaugrana. Gli acquisti estivi di Arturo Vidal e di Malcom si stanno rivelando due boomerang per la solidità dello spogliatoio catalano. Entrambi quasi fuori dalle rotazioni del tecnico Valverde, entrambi dichiaratamente scontenti della situazione e dello scarsissimo minutaggio loro concesso. i due giocatori sono stati oggetto di lunghe trattative con l’Inter nel mercato estivo, concluse con due nulla di fatto.

Il sito spagnolo, dopo aver ricordato l’onerosità dei due acquisti (21 per Vidal al Bayern, 41 per Malcom al Bordeaux), ipotizza un futuro messicano per Vidal, che potrebbe trovare il connazionale Ivan Zamorano pronto ad accoglierlo al Club America che allena.

Contatto già avviato

Per Malcom invece Mundo Deportivo lancia un’ipotesi più concreta. “La vicenda di Malcom è molto più discreta, ma da Can Barça abbiamo la conferma del contatto. Piero Ausilio, direttore tecnico, e Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, hanno provato a portarlo a Milano prima che Monchi si muovesse per conto della Roma…”

Dopo di che il brasiliano lasciò tutti stucco e con una clamorosa inversione a U lasciò i dirigenti romanisti con le pive nel sacco per accasarsi a Barcellona.

“L’Inter non ha potuto competere economicamente, ma non l’hanno dimenticato e dato che con Valverde ha giocato solo 25 minuti hanno deciso di muoversi. Da Milano hanno chiamato il Barca essendo interessato alla situazione. Non hanno chiesto la cessione ma hanno fatto sapere che sono lì. Attenzione dunque all’evoluzione di Malcom, una scommessa chiara del club che l’allenatore sta ignorando mentre il giocatore ha più minuti con la selezione rispetto al Barçellona”

Fonte Mundo Deportivo