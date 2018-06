Mercato Inter, ufficiale la cessione del calciatore: i dettagli!

Arriva l’ufficialità di Nagatomo

Yuto Nagatomo è stato ceduto ufficialmente al Galatasary. Il club turco lo aveva prelevato in prestito già nella sessione del mercato invernale. Decisiva la volontà del calciatore di voler continuare la nuova avventura.

Sul sito della società nerazzurra si legge la notizia che certifica il passaggio:

FC Internazionale Milano annuncia di aver trovato un accordo con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Yuto Nagatomo. Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a vivere una nuova avventura in Turchia; a lui il ringraziamento da parte di tutto il club per gli anni trascorsi insieme e il più sincero in bocca al lupo per le future sfide professionali”.

Il nipponico aveva avuto anche un ottimo rapporto con Luciano Spalletti a Milano che nella prima parte di stagione lo aveva sempre utilizzato come terzino sinistro. L’ex Cesena garantiva affidabilità in fase difensiva e tanta corsa durante l’intero match.

Con questa cessione, la società nerazzurra effettua un’altra plusvalenza. 3 milioni di Euro il costo dell’operazione.

Inoltre, Nagatomo è impegnato nel Mondiale in Russia con il suo Giappone con il quale si è qualificato agli ottavi di finale. Il terzino sinistro è stato elogiato per le prove evidenziate.

Fonte Inter official site