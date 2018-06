Mercato Inter, tutti vogliono i Primavera nerazzurri. L’Atalanta segue un attaccante

Mercato Inter, ecco il giocatore seguito dall’Atalanta

Mercato Inter, un anno trionfale per la Primavera di mister Vecchi, con i successi ottenuti nella Supercoppa Italiana, nel Torneo di Viareggio e in campionato. Campioni d’Italia per il secondo anno consecutivo ed una rosa nella quale sono emersi tanti giocatori di valore.

La dirigenza nerazzurra ha già effettuato alcune operazioni di mercato in uscita. Valietti al Genoa, Bettella all’Atalanta, Zaniolo alla Roma, plusvalenze utili per sistemare i conti da presentare alla Uefa entro il 30 giugno.

Oltre a queste cessioni, l’Inter potrebbe fare altre plusvalenze con Pinamonti e Odgaard. Il primo è molto vicino al Genoa, con il club ligure pronto a versare nelle casse nerazzurre circa 10 milioni di euro.

Il secondo è stato accostato al Bologna, ma nella serata di ieri, Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia di un interessamento dell’Atalanta per il giocatore danese della Primavera.

Alla sua prima stagione in Italia, Jens Odgaard ha segnato 15 reti totali in tutte le competizioni giocate con la maglia dell’Inter Primavera. Dopo Bettella, passato all’Atalanta per 7 milioni di euro, un altro nerazzurro potrebbe trasferirsi a Bergamo.