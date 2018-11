Mercato Inter | Tre i nomi caldissimi per i nerazzurri. C’è una new entry

Mercato Inter | I nerazzurri forti su tre nomi per rinforzare la rosa

Mercato Inter | La sessione di calciomercato di gennaio è sempre più vicina, e Ausilio e gli altri uomini mercato nerazzurri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Al momento i nomi caldi sono tre, con situazioni molto diverse.

Il primo è quello di Joachim Andersen, difensore centrale danese in forza alla Sampdoria. Il giocatore ha letteralmente incantato la serie A con le sue prestazioni, e l’Inter si sta muovendo per giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza. La valutazione fatta dai blucerchiati si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I buoni rapporti tra i club dopo l’affare Skriniar depongono a favore della buona riuscita della trattativa.

Le due società stanno valutando la possibilità di inserire delle contropartite tecniche per far si che l’affare decolli.

New entry

In alternativa al danese c’è il giovane talento dell’Atalanta Gianluca mancini. Il ventiduenne ha impressionato nel corso di questa stagione. L’Inter si era per questo messa sulle tracce del ragazzo, e ora, a maggior ragione dopo la gara di domenica, è intenzionata ad intensificare i contatti.

Anche in questo caso Ausilio potrà sfruttare l’ottimo rapporto tra i due club, che hanno concluso affari calcistici (Gagliardini e Bastoni su tutti) e anche fuori dal campo. I nerazzurri hanno intenzione di sostituire Joao Miranda, e l’impressione è che l’erede del brasiliano possa essere uno tra Mancini e Andersen.

Martial

per quanto riguarda il reparto offensivo il nome caldo è sempre quello di Anthony Martial. Il giocatore francese ha il suo contratto con il Manchester United in scadenza a giugno, e al momento non sembrano esserci i margini per un eventuale rinnovo.

L’inter segue Martial da tempo, ed in Inghilterra la voce insistente parla di un pole position della società nerazzurra per assicurarsi l’esterno d’attacco.