Mercato Inter, tante richieste per l’attaccante nerazzurro: muro della società

Mercato Inter, gli occhi di molti club sono sull’attaccante nerazzurro, la posizione del club è chiarissima, ecco chi lo segue

Mercato Inter, non mancano gli estimatori per Lautaro Martinez. Dopo averlo portato a Milano, battendo la concorrenza di Real Madrid e Atletico Madrid, l’Inter non vuole negoziare un possibile prestito di Lautaro.

Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa, vari club sono interessati al giocatore nerazzurro. Il noto giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del Racing Club de Avellaneda, precedente club in cui ha militato Lautaro, che avrebbe chiesto all’Inter in prestito l’attaccante argentino.

In Italia, è la Sampdoria la squadra che ha mostrato maggior interesse per Lautaro nella prossima sessione di mercato a gennaio. “L’Inter non vuole sentirne parlare. Nei vertici societari c’è un’idea chiara. Lautaro Martinez è il futuro dell’Inter”, questo il commento di Laudisa.

La società nerazzurra ha fatto un importante investimento per Lautaro Martinez, considerato tra i migliori giocatori di tutto il palcoscenico sudamericano. L’Inter ha in casa un possibile crack del futuro. L’attaccante argentino ha grandi qualità, sia fisiche che tecniche e nelle poche occasioni che Luciano Spalletti ha concesso, Lautaro ha dimostrato il suo valore.

Per Lautaro sono due le reti messe a segno fino ad ora in serie A. Due gol siglati contro Cagliari e Frosinone, entrambi con un colpo si testa con cross dalla sinistra.