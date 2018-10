Mercato Inter | Ecco i 4 svincolati che fanno gola ai nerazzurri

Mercato Inter | 4 svincolati fanno gola ai nerazzurri

Mercato Inter | Due degli acquisti migliori dell’ultima sessione di mercato sono stati i due difensori Asamoah e Stefan De Vrij. I due giocatori, oltre al fatto di prevenire entrambi da club italiani, hanno una caratteristica in comune. Sia il ghanese che l’olandese sono arrivati in nerazzurro a parametro zero, dopo che i rispettivi contratti con Juventus e Lazio sono andati in scadenza.

In questo modo l’Inter è riuscita ad accaparrarsi due ottimi giocatori senza esborsi monetari in termini di cartellini. E la sensazione è che le strategie societarie possano continuare su questa linea, cercando cioè grandi giocatori che hanno deciso di non rinnovare con i rispettivi club.

I 4 nomi che fanno gola

A giugno 2019 le occasioni che potrebbero presentarsi a parametro zero sembrano davvero ghiotte. Notizia di pochissimi giorni fa è l’intenzione dell’Arsenal e del suo centrocampista Ramsey di non continuare insieme nei prossimi anni. Il centrocampista sarà uno dei prezzi pregiati del mercato degli svincolati, insieme ad un altro compagno di reparto.

Si tratta di Rabiot del PSG, che sembra essere intenzionato a lasciare Parigi alla fine di questa stagione. Il francese è orbitato spesso intorno alle strategie di mercato dell’Inter, ma la concorrenza per arrivare al giocatore, soprattutto da svincolato, si preannuncia davvero spietata.

I nerazzurri sono poi alla ricerca di esterni d’attacco, e due nomi, entrambi seguiti in passato, saranno liberi dai vincoli contrattuali con gli attuali club a partire dal mese di giugno. Si tratta di Angel Di Maria e Anthony Martial. Il primo è alla ricerca dell’ultima avventura in carriera, mentre il secondo sembrava ai margini del progetto di Mourinho, anche se ultimamente sembra aver risalito le gerarchie.

Certo è che si avvicina un mercato dei parametri zero davvero ricco di giocatori di grande spessore, e chissà che l’Inter non stia facendo un pensiero per alcuni di questi giocatori, che sono stati tutti (chi più chi meno) nei pensieri nerazzurri in passato. E tutto questo senza dimenticare il nome di Luka Modric, che ancora non ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid.