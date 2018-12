Mercato Inter, sul centrocampista pronto a fiondarsi il Barça: i dettagli

Mercato Inter – Non si placa in casa nerazzurra la caccia al centrocampista da affiancare all’ormai intoccabile Marcelo Brozovic. La scorsa estate si è sognato a lungo Luka Modric, ma il veto imposto da Florentino Perez ha interrotto il tutto. Ad oggi vedere il croato in nerazzurro non è più utopia, ma la linea verde imposta da Suning sull’acquisto dei calciatori fa pensare ad altri profili.

Uno su tutti, quello di Adrien Rabiot. Il forte centrocampista attualmente in forza al PSG, è in scadenza di contratto a giugno 2019. Un fattore che sta letteralmente facendo scatenare gli addetti ai lavori di molti top club europei. Accaparrarsi il classe ’95 a parametro zero, sarebbe un colpaccio per chiunque, soprattutto per chi come l’Inter cerca un centrocampista giovane. Inoltre, i rapporti non proprio rosei con il tecnico parigino Tuchel, vedono Rabiot ogni giorno sempre più lontano dalla Tourre Eiffel. Basti pensare alla mancata convocazione del francesino in occasione della sfida contro il Bordeaux.

Mercato Inter, nerazzurri in corsa insieme alla Juventus

Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, alla corsa per Rabiot l’Inter non sembra affatto intenzionata a rinunciare. Pertanto, il club meneghino è pronto a duellare anche contro gli storici rivali bianconeri. Questo è quanto scritto dal quotidiano romano: “L’entourage del giocatore chiede pazienza, mentre tra i dirigenti del Psg c’è chi pensa che Rabiot abbia già trovato un accordo con il suo nuovo club, con l’obiettivo di partire durante il mercato invernale ed uscire da un tira e molla che non aiuta nessuno. I sospetti, se così si può dire, cadono sul Barcellona, pronto a riconoscere al giocatore 10 milioni a stagione per sostituire Rafinha, indisponibile. Interessate all’evolversi della vicenda, qui da noi, tutte le big: Juve e Inter davanti a Napoli e Roma“. Qualora la trattativa per arrivare a Rabiot dovesse complicarsi, non è da escludere che l’Inter ritorni in corsa per Nicolò Barella, pupillo del DS Ausilio.