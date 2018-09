Mercato Inter, spunta una squadra pronta a strappare il centrocampista

Inter occhio alle contendenti

L’Inter è stata la squadra che ha condotto il miglior calciomercato estivo 2018. Purtroppo non è stato possibile acquistare l’ultimo e fondamentale innesto relativo al centrocampo. Il sogno Luka Modric non è diventato realtà e, con Arturo Vidal accasatosi al Barcellona, cercare uomini di spessore in quella zona è stato tutt’altro che facile.

Il sogno di Piero Ausilio si chiama Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. Calciatore polivalente, duttile e con una forte personalità che potrebbe davvero fare al caso dei nerazzurri. Il classe 1997 non è seguito solo dai dirigenti di Corso Vittorio Emanuele ma anche da Juventus e Milan. Nelle ultime ore si è interessata in maniera molto decisa il Borussia Dtm. La squadra tedesca, sotto il consiglio del neo tecnico Favre, non avrebbe problemi ad acquistare a titolo definitivo il cartellino del ragazzo.

L‘Inter affronterà il Cagliari questo sabato nell’anticipo serale e, sicuramente, verranno abbozzate anche le prime cifre per un eventuale colpo di mercato. Le ottime prestazioni hanno già contribuito alla lievitazione del cartellino che dovrebbe valere circa un 40-50 milioni di Euro.

Fonte calciomercato.com