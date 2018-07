Mercato Inter | Sky: “L’Inter sfida la Juventus! Su Malcom, Dembèlè e terzino…”

Mercato Inter | Sky Sport 24 fornisce importanti aggiornamenti sulle strategie nerazzurre

Mercato Inter | Sky Sport 24 nel corso dell’edizione delle 15 dedicata al calciomercato ha fornito importanti aggiornamenti sulle strategie nerazzurre.

Attraverso le parole di Luca Sugoni, noto esperto di mercato, si è fornito un focus sulle mosse che Ausilio sta mettendo in piedi per costruire l’Inter della prossima stagione.

L’Inter sfida la Juventus

“L’Inter è la prima ad aver lanciato la sfida alla Juventus”.

Così si apre la sezione dell’edizione di mercato dedicata all’Inter.

Napoli e Roma infatti hanno cambiato molto, ma nessuna si è mossa prima dell’Inter e nella stessa misura.

E non è ancora finita.

Il punto sulle trattative

Ausilio si sta muovendo per trovare un centrocampista, o forse due.

I nomi sono quelli di Dembélé e William Carvalho.

Per il primo la situazione è stazionaria, ed un aiuto per i nerazzurri potrebbe arrivare dalla chiusura del mercato cinese, visto che il belga è tentato di raggiungere l’Asia.

Per il secondo invece Ausilio ha le idee chiare: trattare con lo Sporting Lisbona senza arrivare che si arrivi ad una risoluzione del contratto, che potrebbe portare a sanzioni da parte della Uefa.

Per quanto riguarda Malcom invece l’Inter continua a chiedere un prestito oneroso con diritto di riscatto, per via delle limitazioni imposte dal FFP.

Il ragazzo vuole trasferirsi a Milano, e sta disertando il raduno del Bordeaux.

Per quanto riguarda i terzino piace Versaljko, ma l’Atletio Madrid non è disposto ad aprire al prestito con diritto.

Capitolo plusvalenze

Viene poi ricordato che oggi l’Inter è ufficialmente fuori dall’obbligo di realizzare plusvalenze, visto nel mese di giugno doveva raggiungere quota 45 milioni.

Ausilio è riuscito nell’impresa, e lo ha fatto cedendo moltissimi giocatori della Primavera, che sono stati acquistati con investimenti importanti da parte dei diversi club.

Su molti di questi giovani l’Inter ha mantenuto il diritto di recompra, con la possibilità quindi di riprenderli qualora dovessero esplodere nelle rispettive squadre di appartenenza.