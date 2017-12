Mercato Inter | Sky: “Piace molto l’esterno d’attacco che gioca in Serie A”

By

Mercato Inter | Sky: “Occhi puntati sull’esterno che gioca in Serie A”

Mercato Inter | La squadra nerazzurra è alla ricerca di un giocatore che possa giocare nel ruolo di esterno d’attacco, dando un’alternativa rispetto a Candreva e Perisic.

L’Inter infatti ha evidenziato un’ottima tenuta difensiva nelle ultime gare, ed in particolare in quella di ieri contro la Lazio.

Tuttavia a fare da contrappeso a questa solidità c’è una preoccupante sterilità offensiva.

Per questa ragione nella sessione di calcio mercato invernale ci si concentrerà su quella zona del campo.

I ruoli da ricoprire presumibilmente sono due: quello del trequartista e dell’esterno d’attacco.

Per quanto riguarda questo secondo ruolo il nome caldo sembrava essere quello di Deulofeu, ex Milan in forza al Barcellona.

La trattativa sembra però essere difficile, visto che il club spagnolo non accetta una soluzione diversa da quella di un pagamento cash della somma di 25-30 milioni di euro.

Nome nuovo

Dati i paletti imposti dal FFP questa soluzione appare poco percorribile per le casse nerazzurre, e per questo si valutano soluzioni alternative.

Il nome nuovo, stando a quanto riportato da Sky Sport 24, sarebbe quello di Matteo Politano.

L’esterno del Sassuolo ha fatto vedere ottime cose nel corso della stagione, attirando su di lui gli occhi di diversi club, tra cui appunto l’Inter.

I nerazzurri in particolare hanno avuto modo di vedere da vicino le qualità del ragazzo che veste la maglia nero verde.

Una settimana fa infatti ha praticamente scartato da solo tutta la difesa nerazzurra, segnando la rete che è costata la seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Spalletti.

Anche in questo caso la trattativa non appare in discesa.

Come detto il giocatore, con le sue prestazioni, ha attirato attenzioni importanti.

In particolare su di lui ci sarebbero Napoli e Roma.

I giallorossi possono inoltre contare sul fatto che Politano nella capitale ritroverebbe l’allenatore che lo ha fatto esplodere, ossia Eusebio Di francesco.