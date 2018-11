Mercato Inter | Quattro top club su Skriniar, e c’è un nodo per il rinnovo

Mercato Inter | Quattro top club seguono Skriniar, che vuole rinnovare con l’Inter, ma c’è un nodo

Mercato Inter | Milan Skriniar è senza ombra di dubbio uno dei pezzi più pregiati della rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Il giocatore è esploso nel corso della scorsa stagione, realizzando prestazioni impeccabili che lo hanno reso uno dei migliori difensori europei.

Questa’anno è arrivata la definitiva consacrazione. Skriniar in questa stagione ha avuto anche la possibilità di mettersi in mostra nella prestigiosa vetrina europea. E le prestazioni realizzate (soprattutto con il Barcellona) hanno fatto si che si realizzasse ciò che era inevitabile.

Il difensore dell’Inter ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club europei, ed in particolare quelle di Barcellona, Bayer Monaco e delle due squadre di Manchester. Come riportato da Niccolò Ceccarini (noto esperto di mercato) sulle pagine di TMW, il giocatore sarebbe però felice all’Inter, e non avrebbe intenzione di lasciare Milano.

Tuttavia resta il nodo legato al rinnovo. Sunign vorrebbe prolungare il contratto di un altro anno, ma al momento esiste ancora una certa differenza tra domanda ed offerta. Le parti sono a lavoro per trovare la corretta quadratura e consentire al giocatore di proseguire la sua avventura a Milano. La società nerazzurra può sfruttare da parte sua il ritrovato appeal europeo. Il fatto che la squadra guidata da Spalletti stia tornando protagonista anche in Europa sarà sicuramente uno stimolo in più per Skriniar per continuare a sposare la causa interista.