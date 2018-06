Mercato Inter, si sblocca la cessione imprevista: i dettagli

Ecco un’altra cessione

L‘Inter sta per cedere anche un altro calciatore che si aggiungerà alla lunga lista dei nomi in uscita. Si tratta di Jonathan Biabiany che, come riporta Alfredo Pedullà, è molto vicino al ritorno al Parma. Inizialmente, sembrava non arrivare la fumata bianca per il costo elevato dell’ingaggio (1.7).

Un incontro tra le dirigenze avrebbe dato l’ok al passaggio con il francese che si ridurrà l’ingaggio e i nerazzurri che incasseranno 2 milioni di euro dall’operazione. Il classe 88 ha giocato la precedente stagione in prestito allo Sparta Praga, allenato dall’ex Inter Andrea Stramaccioni.

Qualche anno fa, invece, con la società emiliana ha registrato il miglior campionato in termini realizzativi con alla guida Roberto Donadoni.

Non solo Biabiany

Oltre a Jonathan Biabiany, Parma ed Inter hanno parlato anche di Federico di Marco rientrato dal Sion, dopo che i nerazzurri hanno fato prevalere il diritto di recompra.

Sul terzino sinistro era forte anche il pressing del Bologna ma i ducali potrebbero avere la meglio decidendo di portare a casa l’intero pacchetto. Si concluderebbe, in questo modo, anche un’altra operazione legata al FFP e alle plusvalenze per la società nerazzurra.

Ausilio sta guidando un mercato intelligente e ambizioso, infatti, dopo l’arrivo di Radja Nainggolan, è stato chiusa anche la trattativa per portare ad Appiano Matteo Politano.

Fonte Alfredo Pedullà