Mercato Inter: segnali di guerra dal Bordeaux, la trattativa si complica

Mercato Inter: Malcom va in ritiro

(Mercato Inter) L’allenatore del Bordeaux Gustavo Poyet ha deciso di aggregare l’attaccante brasiliano Malcom al pre-ritiro di Vichy. Dopo alcune voci del tutto diverse e parecchie incertezze dunque l’esterno brasiliano inizierà regolarmente la sua stagione con la squadra francese.

La notizia deve essere letta alla luce delle ultime vicende di mercato, con l’ lnter in forte pressing sull’esterno girondino. Un eventuale assenza del giocatore dalla lista dei convocati avrebbe aperto le porte ad una rapida conclusione del trasferimento di Malcom a Milano. Così non è stato e da stasera il Bordeaux sembra deciso più che mai ad alzare i toni e le barricate per trattenere il giocatore.

L’offerta dell’Inter

L’ultima offerta dell’Inter, che sarebbe stata presentata nella giornata di ieri, prevederebbe di un prestito suggellato da 10 milioni di euro ed un diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Ovvio che una società dopo aver investito 10 milioni su un giocatore per una sola stagione, non abbia nessun interesse a non riscattarlo nell’anno successivo. Un obbligo di riscatto sotto mentite spoglie, come tanto va di moda dall’anno scorso, dall’affare Mbappè al PSG in poi.

Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio invece la situazione sarebbe diversa. Le due società starebbero limando dettagli non secondari, parlando di riscatto legato ad obbiettivi più o meno impegnativi da raggiungere. Dunque secondo il giornalista di Sky Sport anche l’accordo sulla cifra complessiva potrebbe essere già stato sancito tra i due club.

Malcom è la prima scelta di Spalletti per la fascia destra. Il suo arrivo potrebbe aprire la strada ad una partenza di Karamoh o di Candreva, a seconda delle opportunità di mercato che si presenteranno.