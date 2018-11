Mercato Inter: Rafinha torna in Italia ma nel posto sbagliato

Mercato Inter: Rafinha ha confidato ai colleghi

(Mercato Inter) Dopo aver aspettato l’Inter per mesi, dopo essere tornato suo malgrado al Barcellona, dopo essersi tolto il sassolino dalla scarpa realizzando il più classico dei gol dell’ex in Champions, ora Rafinha pare proprio vicino al rientro in Italia.

Ne dà notizia il Corriere dello Sport che pubblica una indiscrezione raccolta in Spagna dal sito Diario Gol.

A Barcellona Rafinha sta stretto, il minutaggio che gli ha concesso Valverde fino ad oggi è minino per uno con il sul talento, arrivando a 180 mnuti in campionato e meno di 80 in Champions. In Spagna dunque pare proprio che il brasiliano sia prossimo ai saluti. Un biglietto di sola andata destinazione il Bel Paese ma…attenzione attenzione, non Milano.

Vado da Monchi

“Sarebbe stato il diretto interessato a rivelare ai compagni di squadra la sua prossima destinazione: “Vado da Monchi” L’aereoporto che potrebbe Accoglierlo non sarebbe dunque Milano Malpensa ma Roma Da Vinci. Ad attenderlo una maglia giallorossa e non nerazzurra.

Secondo il Corriere dello Sport l’unica incertezza riguarderebbe il quando, “restando da capire se la Roma tenterà l’assalto già a gennaio o preferirà attendere giugno, quando al classe ’93 resterà un solo anno di contratto, così da poter trattare con la dirigenza blaugrana da una posizione di forza.”

Fonte Corriere dello Sport