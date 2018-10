Mercato Inter, pronta la strategia lungimirante: i 3 colpi in canna

L’Inter costruisce il presente pensando al futuro

L’Inter, dopo le sei vittorie consecutive, vuol continuare a stupire. Domenica ci sarà la sfida contro il Milan, ma i dirigenti nerazzurri sono anche molto attivi sul mercato. Nelle ultime settimane si è parlato di un clamoroso arrivo in dirigenza di Giuseppe Marotta e, i nomi presenti sul taccuino, si ricollegano al modus operandi dell’ ex Juve. Per anni, il club di Agnelli ha costruito il proprio impero sottraendo i calciatori migliori alle rivali. Miralem Pjanic, Perin, Federico Bernardeschi, Joao Cancelo e tanti altri confermano la strategia bianconera.

Nell’ultima sessione di mercato, l’Inter ha messo a segno colpi di mercato davvero ambiziosi e avrebbe ingaggiato anche il centrocampista, se il sogno Luka Modric non fosse diventato un’ossessione. La grande partenza in Champions League ha convinto la proprietà cinese, ormai convinta a regalare rinforzi. Si studia il grande nome ma si programma il futuro.Per questo motivo, i tre nomi che fanno gola ai nerazzurri sono:

Krzysztof Piatek capocannoniere e bomber del Genoa Manuel Lazzari terzino molto promettente della Spal Lorenzo Pellegrini centrocampista dinamico che tanto piace a Spalletti

Si monitorano anche Meitè del Torino ed il difensore della Sampdoria ,Joachim Andersen, dovrebbe prendere il posto di Joao Miranda. Federico Chiesa è il nome principale per il colpo dell’estate. Suning ha promesso rinforzi e, a questo punto, bisognerà soltanto attendere.