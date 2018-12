Mercato, Inter-Pjanic? Marotta e Nainggolan stuzzicano il bianconero

Mercato, Inter-Pjanic? Ecco la strategia di Marotta per arrivare al bosniaco della Juventus…

Manca poco al fischio d’inizio tra Juventus e Inter, attesissimo derby d’Italia che regalerà non poche sorprese. Spalletti vuole i 3 punti che contro la Juventus valgono il doppio, Allegri non vuole fermarsi dopo 13 risultati utili consecutivi. La gara di stasera, però, va oltre il campionato: l’Inter è pronta ad accogliere Beppe Marotta, ex uomo mercato della Juventus. Marotta è pronto a riportare i nerazzurri ai grandi livelli di qualche anno fa cercando di fermare l’egemonia dei bianconeri.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sembrerebbe che Marotta voglia puntare su Nainggolan per arrivare a un giocatore bianconero. Si tratta di Pjanic, molto amico proprio del Ninja dai tempi della Roma. Il bosniaco, infatti, frequenta spesso Nainggolan fuori dal campo di gioco incurante del forte antagonismo tra Juventus e Inter. Raja non è stato mai “simpatico” nei confronti dei bianconeri anche nelle esternazioni e dichiarazione ma con Marotta potrebbe tentare un’opera di convincimento a portare proprio Pjanic in nerazzurro, mettendo a segno così il primo sgambetto alla Juventus.