Mercato Inter | Il Genoa fa il prezzo per Piatek, molti club su di lui

Mercato Inter | Il Genoa fa la valutazione di Piatek, ma i nerazzurri dovranno vedersela con diverse pretendenti

Mercato Inter | Uno dei giocatori che sta letteralmente incantando in questa prima parte di campionato è senza dubbio Krzysztof Piatek. Il giovane attaccante del Genoa è l’attuale capocannoniere della nostra seria A , con 9 reti all’attivo nelle 8 gare disputate fino a questo momento. Le prestazioni del giovane giocatore polacco hanno fatto si che su di lui si concentrassero le attenzioni di numerosi club.

E per questa ragione il Presidente del Genoa Preziosi si sta sfregando le mani, in attesa che si scateni una vera e propria asta per il suo gioiello. La valutazione fatta al momento, stando a quanto riportato dal Secolo XIX si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro. Non una quotazione banale per un giocatore che appena pochi mesi fa è stato pagato 4 milioni di euro più uno di bonus.

L’Inter ha messo gli occhi sul giocatore, ma non è ovviamente l’unica. I nerazzurri dovranno fare i conti con la concorrenza di moltissimi club italiani ed europei. In serie A praticamente tutti i top club sono sulle tracce di Piatek. In Europa il giovane talento polacco piace a Atletico e Barcellona. Poi ci sono Bayern e Borussia, e Chelsea e United dalla Premier.