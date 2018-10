Mercato Inter: piace un terzino già nel mirino di Torino e Napoli

Mercato: interessa Manuel Lazzari della Spal. Il club ferrarese lo valuta 20 milioni.

Con il campionato fermo per gli impegni delle Nazionali tra amichevoli e National League, è il mercato a far rumore in questi giorni. In vista delle trattative di gennaio, molti club stanno sondando il terreno per alcuni giocatori che andrebbero a sistemare le varie rose. Intorno all’Inter sono molti i nomi che circolano, da Barella a Savic, passando per Piatek fino all’ultima idea: Manuel Lazzari della Spal.

Il terzino biancazzurro sta sorprendendo un po’ tutti e ha attirato le attenzioni di diversi club non soltanto in Italia. Il Torino si è già mosso con Cairo che vorrebbe portarlo in granata già a gennaio ma anche Inter e Napoli sembrano intenzionate a intavolare una trattativa con la Spal. Secondo calciomercato.com il prezzo fissato per il cartellino del giocatore è di 20 milioni. Non pochi ma alla portata dei nerazzurri viste le entrate arrivate grazie alla Champions e a quelle che potranno arrivare in caso di passaggio di turno.