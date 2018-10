Mercato Inter: Perez punta Icardi per “vendicarsi” dei nerazzurri

Mercato Inter – Il Real Madrid è pronto all’assalto del bomber nerazzurro

Sembra non volersi placare l’antagonismo tra l’Inter e il Real Madrid dopo la scorsa estate per il caso Modric. Sembrava tutto fatto ad agosto per l’arrivo del croato in nerazzurro dopo la rottura con gli spagnoli ma alla fine è saltato tutto con Perez, Presidente del Real Madrid, che è passato per le vie legali. Quest’ultimo, però, non ha ottenuto ciò che voleva ma Modric è rimasto a Madrid.

Perez, ora, sembra voler ricambiare il favore ai nerazzurri e ha deciso di preparare l’assalto a Icardi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport le Merengues avrebbe individuato nell’attaccante nerazzurro l’alternativa a Eden Hazard, del Chelsea. Se dovesse fallire quest’ultimo si punterà tutto su Icardi non solo per le qualità tecniche del bomber nerazzurro ma soprattutto per una sorta di “vendetta” di Perez nei confronti dei nerazzurri.