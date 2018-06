Mercato Inter: Pedullà sulle parole di Ausilio

(Mercato Inter) Durante Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà è tornato a commentare le parole del DS nerazzurro Piero Ausilio sul futuro del mercato nerazzurro.

“I colpi di cui ha parlato Piero Ausilio sono abbastanza chiari per quanto riguarda i ruoli: un terzino, un mediano e un’ala. Indipendentemente dal voler giocare con la difesa a tre, i nomi sono chiari. In difesa quello di Davide Zappacosta nell’operazione legata a Matias Vecino, ma si sta lavorando anche su Darmian e Vrsaljko .

In mezzo al campo Luciano Spalletti è impazzito positivamente perché non si aspettava che l’operazione per Radja Nainggolan si chiudesse così presto e ora gli ha chiesto di convincere il connazionale Mousa Dembelé.”

Dembelè vuole la Cina

“Il belga è in scadenza tra un anno e si può intavolare una trattativa sulla base di 20 milioni. Ma il giocatore vuole andare in Cina e bisogna aspettare la chiusura del mercato cinese a metà luglio, anche perché rispetto a William Carvalho il belga è considerato il profilo perfetto per l’Inter.

“Vedremo cosa succederà. In attacco su Suso non c’è nulla e oggi comunque non è una priorità. C’è grande fiducia in Malcom (Bordeaux) per un’operazione da 38-40 milioni di euro, ma dovremo entrare nel mese di luglio per chiudere dopo aver messo a posto i problemi di bilancio C’è il sì del giocatore e si aspetta solo il momento giusto».

Fonte Sportitalia