Mercato Inter | Pedulla’: “Ecco dove interverranno i nerazzurri a gennaio”

Mercato Inter | Pedulla’ svela gli obiettivi dei nerazzurri per gennaio

Mercato Inter | Il calciomercato si è chiuso ormai da più o meno un mese, e i nerazzurri sono stati assolutamente protagonisti, con ben 7 nuovi arrivi. Tuttavia si guarda già in avanti, ed in particolare alla prossima sessione di gennaio. Alfredo Pedulla’ ha svelato quali saranno i profili che andrà a ricercare Ausilio nella sessione invernale.

Innanzitutto si andrà a prendere, secondo il noto giornalista, un rinforzo a centrocampo. Uno con le caratteristiche di Dembele, giocatore che è stato a lungo corteggiato in estate. Un uomo di quantità dunque da mettere a disposizione di Spalletti e da affiancare a Brozovic. Poi si potrebbe pensare ad un esterno offensivo. L’Inter infatti aveva seguito Malcom, e stando allo stesso Pedulla’, anche Martial. Poi sono arrivati sia Politano che Keita. Ma Karamoh è partito in prestito, e al momento gli arruolabili in quel ruolo sono 4 (con tre competizioni da giocare). Infine potrebbe tornare di moda il nome di Darmian, nel caso in cui i due giocatori a disposizione in quel ruolo, ossia Asamoah e Dalbert, non dovessero dare a Spalletti le garanzie che cerca.

Da non dimenticare poi il discorso relativo al rinnovo del capitano Mauro Icardi.