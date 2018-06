Mercato Inter: pazza idea per Eder. Altre cessioni in arrivo

Inter: si lavora sulle cessioni

Il mercato dell‘Inter è davvero in fermento e dopo il colpo Radja Nainggolan, i dirigenti milanesi sono ancora a lavoro. Si cerca la soluzione più semplice per portare in nerazzurro William Carvalho. Il calciatore portoghese vive un rapporto difficilissimo per il caos societario che regna attualmente allo Sporting Lisbona.

Il d.s nerazzurro Piero Ausilio potrebbe anche offrire 8-9 milioni al club per archiviare la trattativa o addirittura optare in uno scambio con Eder. L’oriundo è in uscita da Appiano e si sta cercando la giusta operazione per sistemare l’attaccante.

Il Bologna ha messo nel mirino il giovane Di Marco, terzino rientrante da Sion e l’attaccante Odgaard. La società emiliana ha fatto sapere inoltre di voler rinnovare il contratto di Rodrigo Palacio.

Galatasaray Nagatomo

Sono ore decisive anche per l’imminente passaggio di Yuto Nagatomo al Galatasaray. Il terzino ha già giocato l’ultima metà della stagione con i turchi e vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo.

L’Inter dovrebbe sistemare tutto in giornata e salutare il nipponico per una cifra pari a 3 milioni di Euro che andrebbero a sistemare i problemi di bilancio, ormai noti. Una plusvalenza per un calciatore che non rientra nei piani tattici di Luciano Spalletti.

Fonte TMW