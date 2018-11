(Mercato Inter) Ordini di servizio da Suning: la nuova Inter sarà così

Mercato Inter: Giovani e italiani prima di tutto: Radu e Pinamonti

(Mercato Inter) Che Suning abbia le idee chiare ormai non c’è più alcun dubbio, le mosse compiute da quando ha assunto la maggioranza del club nerazzurro parlano da sole. In previsione della stagione che verrà la famiglia Zhang sta diramando i primi ordini di servizio. Il principale riguarda Beppe Marotta ed il suo arrivo nello staff dirigenziale. Il secondo è riportato dal sito di Tuttosport che indica le linee guida che la dirigenza dovrà seguire per impostare la squadra del futuro. Due le parole d’ordine, ringiovanire e italianità.

Il quotidiano torinese evidenzia che dal prossimo anno per la partecipazione alle coppe il club nerazzurro potrà contare nuovamente su una lista Uefa di 25 giocatori, tra cui sono da considerare quelli cresciuti nel vivaio.

Per quanto riguarda questi ultimi, Tuttosport indica in Radu il nome più probabile per la prossima lista Uefa. Il portiere potrebbe rientrare dal prestito al Genoa per sostituire Padelli in panchina. Lo stesso potrebbe accadere per Pinamonti dal Frosinone.

Karamoh, Dimarco e Bastoni

Sulla falsariga delle operazioni Gagliardini e Politano, la linea giovanile da perseguire potrebbe poi riportare a Milano Karamoh dal prestito al Bordeaux, così come porrebbe accadere per Dimarco dal Parma. Bastoni raggiungerebbe finalmente per la prima volta la Pinetina dall’Atalanta. Tre ragazzi, due dei quali italiani, che nelle ultime settimane si sono messi in mostra dimostrando di avere le qualità per non sfigurare in un eventuale gruppo Uefa 2019-2020.

A proposito di Radu e Karamoh anche Oscar Damiani, agente del primo e rappresentante per l’Italia del secondo, ha lasciato intravedere il loro più che probabile ritorno alla casa madre nerazzurra.

Tuttosport torna infine anche sul nome di Benassi, ora alla Fiorentina, che chiede almeno 20 milioni per privarsi del centrocampista già nel giro della nazionale. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si è imposto nelle stagioni al Torino e a Firenze ed ora potrebbe rientrare nel mirino di Ausilio e del suo staff di mercato.

Fonte Tuttosport