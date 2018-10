Mercato Inter | Pronta un’offerta faraonica per Skriniar, a gennaio il…

Mercato Inter, offerta monstre per Skriniar

Mercato Inter – Secondo quanto riportato da sport.aktuality.sk, testata giornalistica slovacca, Milan Skriniar sarebbe corteggiato dal Barcellona.

Valverde, pochi giorni fa, ha perso per infortunio uno dei suoi migliori difensori centrali, il campione del mondo Umtiti. Le sue condizioni sono ancora da verificare, ma la sua lesione al ginocchio potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per qualche mese. Proprio per questo motivo, durante il mercato di gennaio, i catalani spingeranno forte per il gioiello nerazzurro Milan Skriniar. Secondo l’inidiscrezione lanciata dal media slovacco, per lui sarebbero pronti circa 84 milioni di euro. Doveroso ricordare che nel mezzo di una stagione è pressochè impossibile che i nerazzurri si privino del proprio pilastro difensivo e idolo dei tifosi. Un’offerta molto allettante quella del Barcellona, che con ogni probabilità si infrangerà sul muro interista.

Fonte: sport.aktuality.sk