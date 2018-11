Mercato, Inter occhio a Gabigol: mezza Europa lo vuole a gennaio

Mercato Inter: Gabigol conquista l’Europa. Molti i club sul brasiliano. I nerazzurri devono decidere cosa fare

Inter-Gabigol: un amore che potrebbe riaccendersi già a gennaio. L’attaccante brasiliano arrivato in nerazzurro lo scorso anno non ha subito convinto qui in Italia. Un rendimento al di sotto delle aspettative che gli è costato il prestito al Santos. Prestito che suona come la rinascita per Gabigol visto che è addirittura capocannoniere in campionato e mezza Europa è interessata a lui. A gennaio si scatenerà una vera e propria asta per colui che era stato definito il flop nerazzurro lo scorso anno.

L’INGHILTERRA CORTEGGIA GABIGOL. L’INTER COSA DECIDERA’?

Il prestito di Gabigol al Santos terminerà a fine anno quindi da gennaio tre sono le opzioni: rientro in nerazzurro, prolungamento del prestito al Santos su una base di 20milioni o nuova maglia per il brasiliano. Atletico Madrid, West Ham ed Everton, secondo calciomercato.com, sarebbero pronte ad affidarsi ai gol di Gabigol da gennaio ma l’Inter potrebbe dar nuovamente fiducia al brasiliano. Difficile che si vada verso il prolungamento di prestito col Santos ma è pur vero che i nerazzurri in attacco sono ben coperti. C’è da capire, quindi, quale sarà la scelta migliore per Gabigol e per le casse dell’Inter.