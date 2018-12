(Mercato Inter) No all’Inter, il giovane talento vola via per 75 milioni

Mercato Inter: De Jong ha scelto, sarà PSG

(Mercato Inter) Probabilmente è il prospetto più interessante a livello europeo tra i giovani centrocampisti. Un impasto straordinario di tecnica e personalità per un ragazzo poco più che 21enne. L’Ajax da mesi aveva la fila davanti alla propria sede, tutti i top club europei con l’assegno in mano, pronti a scrivere la cifra richiesta dai lancieri per portarsi a casa Frenkie De Jong.

Ovviamente anche l’Inter, magari nelle posizioni di rincalzo ma attenta a cogliere eventualmente l’attimo propizio per un affare strepitoso. Rien ne va plus, scriveranno domani i giornali e non a caso. Il quotidiano olandese De Telegraaf rivela infatti che nella prossima estate De Jong sarà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, dopo la chiusura dell’accordo raggiunto ieri.

La società parigina avrebbe messo su piatto di Marc Overmars, Ds dell’Ajax, qualcosa come 75 milioni di euro, di fronte ai quali ogni resistenza olandese è venuta meno. De Jong andrà dunque a rinforzare una super corrazzata europea,che probabilmente sarà chiamata a fare delle scelte dopo questo acquisto. Nel giro delle porte girevoli potrebbero entrare Marco Verratti e Julian Draxler, che già nei mercati precedenti sono stati molto vicino a lasciare il PSG.

Fonte De Telegraaf