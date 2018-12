(Mercato Inter) Nè Chiesa nè Pogba, l’ obbiettivo di Marotta è un altro

Mercato Inter: Nè Chiesa nè Pogba

(Mercato Inter) Le voci di mercato non si fermano neanche in prossimità di Juventus Inter e della partita decisiva per il passaggio dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions. Da mesi si parla di Federico Chiesa nel mirino di Ausilio e del suo staff. L’arrivo di Beppe Marotta ha sollevato altre ipotesi affascinanti quanto difficili. La più eclatante è quella che vorrebbe il nuovo Ad nerazzurro già impegnato a portare a Milano una sua vecchia conoscenza, Paul Pogba.

Il campione del mondo francese sta vivendo mesi difficili a Manchester, puntellati da continui scontri con Josè Mourinho. L’ipotesi che possa prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Inghilterra è più che fondata, i costi dell’operazione lasciano qualche dubbio sulla destinazione nerazzurra.

L’assalto vero è al laziale

Oggi invece una voce autorevole del giornalismo italiano, ha parlato di qualcosa di più di una semplice voce rispetto ad un altro top player: Milinkovic Savic.

E’ stato il giornalista Rai Furio Focolari ad esporsi a Radio Radio parlando dell’ assalto dell’Inter al centrocampista della Lazio.

Questa la sintesi di Focolari: “Mi risulta da una fonte che considero attendibilissima, che sarà Milinkovic Savic il cavallo di battaglia di Marotta. Farà di tutto per portarlo all’Inter, alle sue cifre ovviamente, che già offrì l’anno scorso.

Me l’ha detto una fonte non attendibile, di più. L’Inter farà tutto lo sforzo maggiore su Milinkovic Savic. Non hanno alcun dubbio sul giocatore, sono convinti che stia giocando male per una serie di motivi ma sono convinti del giocatore. Non le cifre che dice Lotito ma cifre importanti le possono offrire e lo faranno”.

Fonte RadioRadio