(Mercato Inter) Modric: nessun rinnovo dal Real e sostituto già trovato

Mercato Inter: Modric, ancora lui, sempre lui

(Mercato Inter) Mundo Deportivo in un lungo articolo prende in esame la situazione di Luka Modric al Real Madrid. Secondo il sito spagnolo, Florentino Perez avrebbe già deciso: nel prossimo centrocampo dei blancos non ci sarà posto per il croato. Nessun rinnovo in vista per il dominus del centrocampo madridista anche per la volontà della dirigenza di ringiovanire i quadri.

Modric dunque con la valigia in mano? Probabilmente si, anche se il Bernabeu non pare dimostrare crisi d’affetti nei confronti del suo “Lukita”. Secondo Mundo Deportivo Modric è intenzionato a firmare il contratto che l’Inter gli aveva già offerto, 10 milioni l’anno per 4 anni. Il Real “ha fatto ricorso alla clausola del croato (750 milioni) ed ha fermato la sua partenza per non deludere più i fan dopo il traumatico addio di Cristiano Ronaldo e la mancanza di importanti acquisti.”

Il sito osserva quanto il ‘caso Modric’ assomigli a quello di CR7. “Il portoghese, sostenuto dal suo status di miglior giocatore del pianeta, come certificato dai premi The Best e Golden Ball, voleva raggiungere il livello salariale di Messi e Neymar, ma le sue alte pretese economiche ed i suoi 33 anni fecero precipitare le cose fino alla sua partenza” per la Juventus.

Il Real avrebbe anche già individuato la pedina da inserire al posto del fuoriclasse croato Modric. Christian Eriksen del Tottenham sarebbe la soluzione scelta dagli uomini di mercato del Real.. Anche se, secondo Express Spots, il PSG è entrato nella lotta per firmare il 26enne centrocampista danese.

Fonte Mundo Deportivo