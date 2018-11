Mercato Inter | Modric lancia un indizio di mercato attraverso Brozovic?

Mercato Inter, Modric storia Instgram rivolta a Brozo

Mercato Inter – Oggi 16 novembre si festeggia il compleanno di Marcelo Brozovic. Numerosi gli auguri da parte dei compagni di squadra, uno in particolare però risalta su tutti: quello di Luka Modric, vecchio pallino nerazzurro. Il centrocampista del Real Madrid ha pubblicato una Instagram Stories con il proprio amico Epic Brozo. I due hanno giocato titolari nella vittoria contro la Spagna per 3 a 2, la loro intesa, dentro e fuori dal campo, potrebbe essere una chiave per ammirare i due croati sul prato di San Siro.

Leggi anche: (ID) Francesco Moriero: “Ronaldo era il calcio, sentiamo nostro lo scudetto”

La storia di Lukita