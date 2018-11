Mercato Inter, Milinkovic-Savic? Nessun contatto, solo voci

Mercato Inter, Milinkovic-Savic? Da Roma: “Al momento solo voci. Per gennaio impossibile, in futuro chissà…”

Non solo Inter-Frosinone in programma stasera a San Siro in quella che rappresenta la sfida del riscatto dopo il pesante ko contro l’Atalanta. Contro i ciociari Spalletti potrebbe lanciare dall’inizio Lautaro Martinez ma si saprà solo poche ore prima dell’inizio. In casa Inter tiene banco anche il mercato grazie anche all’arrivo di Marotta. Nelle ultime ore si parla molto di Milinkovic-Savic della Lazio e di un possibile contatto con i biancocelesti.

Al momento, però, secondo le parole di Marco Piccari giornalista molto vicino alla Lazio, non ci sono stati contatti tra Inter e Lazio. Soltanto voci al momento e per gennaio praticamente impossibile che ci sia un suo trasferimento. Per il futuro bisognerà capire chi tra Inter, Juventus e altri club europei riuscirà a soddisfare le richieste di Lotito.