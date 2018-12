Mercato Inter, mezza Europa vuole Skriniar. Adesso i nerazzurri tremano

Mercato Inter – Arrivato in punta di piedi dalla Sampdoria nell’estate 2017, Milan Skriniar è diventato pian piano un vero big. Il difensore slovacco ha sin da subito dimostrato di avere delle doti fuori dal comune. La scorsa stagione, insieme ad Acerbi, è stato l’unico giocatore di movimento a non aver mai abbandonato il campo nemmeno per un minuto. Un dato sicuramente non irrilevante che testimonia quanto il ragazzo sia fondamentale nello scacchiere interista.

Adesso però per l’Inter inizierà la parte più complessa: trattenerlo. Godersi le prestazioni dei propri gioielli è semplice, ma godersele per svariati anni ormai è diventato complicato un po’ per tutti. Sull’ex Sampdoria, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è il solito occhio vigile di Barcellona e Manchester United.

Mercato Inter, blindare Skriniar sarà priorità

Vista l’enorme potenza economica dei club che seguono il ragazzo, i nerazzurri devono iniziare a tutelarsi proponendo all’agente del giocatore Karol Csonto un rinnovo per il suo assistito da “top player”. L’ennesima prestazione superlativa di Skriniar, questa volta è arrivata con un giocatore speciale, probabilmente il migliore del mondo. Contro Cristiano Ronaldo infatti, lo slovacco è stato praticamente perfetto e questo non sarà passato sicuramente inosservato a chi su di lui ha messo gli occhi già da tempo.