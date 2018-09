Mercato Inter, l’obiettivo nerazzurro verso l’Inghilterra? Il Liverpool fa sul serio

Mercato Inter, il Liverpool potrebbe portare in Inghilterra il centrocampista, i nerazzurri seguono da tempo il giocatore

Mercato Inter, il futuro di Nicolò Barella sarà tutto da definire. Il giovane centrocampista italiano si sta mettendo in luce nel Cagliari e le sue prestazioni non stanno passando inosservate in Europa. Il giocatore, da tempo seguito dal club nerazzurro, piace anche in Inghilterra.

In estate, il giocatore è stato seguito dal Liverpool. Non solo i Reds hanno visionato il centrocampista del Cagliari, nell’ultimo match di campionato giocato contro la Sampdoria, dirigenti di Manchester United, Chelsea, Everton e West Ham hanno osservato il giocatore.

Liverpool fa sul serio

Secondo quanto riportato dai media italiani oggi, il Liverpool potrebbe superare tutti nella corsa a Barella. Con l’arrivo in Sardegna del difensore Klavan proprio dal Liverpool nell’ultima sessione di calciomercato, il club inglese potrebbe aver stretto i contatti con il Cagliari per Barella. La valutazione del giovane centrocampista è di circa 40 milioni.

In Italia, Inter e Milan seguono Barella. I nerazzurri sono da tempo sul giocatore, uno dei migliori prospetti a centrocampo del calcio italiano. Per Barella potrebbe scatenarsi un’asta nella prossima estate. Futuro in Premier League o permanenza in Italia? Conterà molto la volontà del giocatore, legato al Cagliari fino a giugno 2022.