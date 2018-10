Mercato Inter | L’obbiettivo olandese potrebbe “portarsi” un compagno

Mercato Inter, trasferimento di coppia

Mercato Inter – Il centrocampista olandese, Frankie De Jong, obbiettivo di Barcellona e Inter ha dichiarato che, in futuro di vorrebbe lasciare l’Ajax insieme ad un suo compagno, il difensore De Ligt.

Le parole dell’olandese a Fox Sport:

“Se decidessimo di lasciare l’Ajax per un altro club, sarebbe bello se lo facessimo insieme. Ne parliamo tra noi proprio come fanno gli altri, ma non è un grande argomento di discussione”.

Il centrocampista dell’Ajax, De Jong è valutato circa 40 milioni dal suo club di appartenenza. In estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per il giovane talento. De Ligt è un altro prospetto molto interessante del panorama calcistico olandese, se qualcuno dovesse aggiudicarsi entrambi potrebbe sistemare due reparti in un solo colpo. In nazionale ha rubato il posto al nerazzurro De Vrij al centro della difesa, tanta personalità e talento per De Ligt, il quale viene valutato circa 50 milioni di euro.

