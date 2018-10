Mercato Inter, lo strano caso di Biraghi e del Dio Mourinho

L’Inter ed il calciatore: vero destino

L‘Inter si prepara a giocare il derby del 21 ottobre ma non distoglie gli occhi dal mercato. Il Corriere dello Sport ha confermato l’interesse dei nerazzurri per il terzino sinistro Cristiano Biraghi, Il calciatore della Fiorentina, fresco di convocazione in Nazionale, è un prodotto del settore giovanile di Appiano. La società milanese purtroppo lo ha lasciato andare via troppo in fretta. Adesso,il d.s viola lavora al rinnovo e non ha nessuna intenzione di cederlo ma, i dirigenti di Corso Vittorio Emanuele vorrebbero riprenderlo anche a gennaio per poterlo inserire nella lista Champions come prodotto del settore giovanile. Sul ragazzo è forte anche il pressing del Milan.

L’Inter dei sogni e quella romantica dichiarazione

Cristiano Biraghi non ha di certo dimenticato l’Inter. Due anni fa, in un’intervista rilasciata a Goal.com, parlò del suo esordio in Champions, quando sulla panchina nerazzurra sedeva Rafa Benitez.

“Inter Twente, del 24 novembre 2010, per me è stata un’emozione indescrivibile. A ripensarci oggi mi vengono ancora i brividi. Il fatto di respirare l’aria della prima squadra era qualcosa di speciale, mi sembrava di volare.”

In quella intervista ebbe parole dolci e ricordi particolari anche per lo Special One: “Ho avuto la fortuna, poi, di vivere gli anni del Triplete, guardavo Mourinho non come se fosse il mio allenatore, ma il mio Dio.”

Forse è davvero arrivato il momento e, con un probabile addio di Dalbert, a gennaio potrebbe realizzarsi un sogno.